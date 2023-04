Szczesny, che spavento: le ultime sulle sue condizioni. Con il Sassuolo potrebbe toccare ancora a Perin: oggi nuovi esami per il polacco

La Gazzetta dello Sport questa mattina racconta così il malore occorso a Szczesny durante Juve-Sporting.

Il polacco ha fatto spaventare tutto lo Stadium, quando ha chiesto il campo dopo un malore improvviso al tramonto del primo tempo. Si è toccato il petto, poi è uscito evidentemente turbato, ma sulle sue gambe. Strane palpitazioni, comunicherà la Juve più tardi. Ma cuore sotto controllo, dopo l’elettrocardiogramma eseguito a tempo di record mentre ancora i compagni di squadra duellavano con lo Sporting in campo.

Perin ha sostituito Szczesny contro lo Sporting, e tra oggi e domani si capirà se l’ex genoano dovrà prendere il posto del polacco anche per la trasferta di domenica in casa del Sassuolo. Tutto o quasi dipenderà dalle condizioni del numero uno bianconero (oggi ulteriori accertamenti). Visto il calendario fitto di impegni – dopo la gara contro gli emiliani i bianconeri sono attesi dal ritorno di Europa League a Lisbona (giovedì prossimo) e dal big match interno contro il Napoli (23aprile), Allegri potrebbe decidere di concedere un turno di riposo a Szczesny per riaverlo per il ritorno dei quarti di Coppa.

The post Szczesny, che spavento: le ultime sulle sue condizioni. Con il Sassuolo… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG