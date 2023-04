Perin salva la Juventus, i giornali vanno di 7,5: «Chi non vorrebbe un secondo così?». Miracoloso il portiere nel finale

Mattia Perin glorificato dai giornali all’indomani di Juve-Sporting.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – Entra a freddo ma non tradisce nel finale. Mattia si merita di diritto il premio di migliore in campo perché salva il risultato con la doppia parata su Goncalves e Bellerin. Chi non vorrebbe un secondo cosi?

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – C’è la sua firma sulla vittoria con due miracoli in pochi secondi nel recupero su Gonçalves e Bellerin.

TUTTOSPORT 7 – Il doppio salvataggio nel finale, tra una settimana, chissà, potrà esser valso una bella fetta di qualificazione.

