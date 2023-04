Caso stipendi Juve, messa a punto la difesa bianconera: ‘Chinè indaga solo noi’. La strategia dei legali del club

Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport il giorno dopo l’avviso di chiusura indagini inviato dalla Procura federale, i legali della Juventus mettono a punto le strategie difensive su manovre stipendi, agenti e partnership.

Il club, che continua a sottolineare come finora nessun giudice si sia espresso sul caso, sulla prima manovra stipendi (stagione 2019-20) che riguarda la riduzione di 4 mensilità, 3 delle quali recuperate l’anno successivo, fa sapere da sempre di non aver mai nascosto l’intenzione di pagare in un secondo momento, sottolineando che anche nella nota della società del 28 marzo 2020 (a campionato fermo per il Covid), si scriveva: «Qualora le competizioni sportive riprendessero, la Società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi». Per la seconda, quella delle “side letter” della stagione 2020-21, il club sostiene che le carte private fossero semplici promemoria di conteggio per fissare con ogni calciatore la cifra da corrispondere in futuro, tanto che non tutte portano le firme di società e interessato. Per la Juve non avrebbero dunque valore legale, ma il fatto che siano state trovate in posti insoliti ovviamente alimenta i sospetti. Sugli agenti si attende di verificare ciò che è avvenuto. Quanto alle partnership, Chiné ha scelto di aspettare l’esito delle indagini delle Procure dei sei club coinvolti, ma di procedere contro la Juve. Anche su questo il club ha dubbi: e se quei processi dovessero fornire elementi utili alla difesa bianconera

The post Caso stipendi Juve, messa a punto la strategia difensiva: 'Chinè indaga solo noi' appeared first on Juventus News 24.

