Behrami: «Gatti è stato bravo, uno come lui fa bene alla Juve». I complimenti dell’ex centrocampista al difensore

Behrami, ex centrocampista, dagli studi di Dazn ha parlato di Gatti e del gol che ha permesso alla Juve di battere lo Sporting Lisbona.

LE PAROLE – «Vlahovic è stato sfortunato, il periodo non è positivo anche in queste circostanze. Bravo Gatti sul rimpallo a metterla dentro. E’ un giocatore che fa bene all’ambiente Juve per la sua storia, ha fatto tutte le categorie. Con il baricentro basso della Juve, poi, vengono fuori le sue qualità fisiche».

