Federico Gatti è l’uomo del momento in casa Juve dopo il gol che ha deciso la partita contro lo Sporting Lisbona

E’ sicuramente l’uomo del momento in casa Juve Federico Gatti, che pare ormai essersi messo alle spalle il difficile momento vissuto a inizio stagione per prendersi un posto da titolare nella difesa a tre, complici anche i tanti problemi fisici che ha accusato Alex Sandro nell’ultimo periodo. L’ex Frosinone, ad un certo punto di questa annata, era stato messo da parte dopo alcune comprensibili prestazioni non convincenti. Tanto alto, forse troppo, era stato il salto in avanti dalla B al club bianconero, che ora però si gode un’importante risorsa per il presente e per il futuro. Gatti non sembra temere i grandi palcoscenici nonostante un’età ancora giovane (classe 1998) e soprattutto in Europa (ma anche a Milano con l’Inter), questo si è visto. Catapultato dalla panchina al campo ha spazzato via i dubbi che si erano creati su di lui e tanto tempo avrà ancora per continuare a farlo.

Ma c’è anche tanto altro nella sua prima rete con la maglia della Signora, magari non bella ma di un’importanza spaventosa in una partita contro lo Sporting che si era messa su binari certamente non favorevoli per andarsi a giocare la qualificazione con più tranquillità a Lisbona. C’è l’abbraccio con i compagni, con cui ha legato tantissimo, anche quel Danilo che per lui è sempre stato un punto di riferimento nei momenti difficili: «Lo ringrazierò per sempre, è sempre stato una spalla su cui contare, mi ha sempre dato una mano nei momenti complicati. Lui è un esempio per me dal primo giorno che sono arrivato, gli sarò per sempre grato» ha poi dichiarato l’azzurro in mixed zone. Così come un punto di riferimento era il nonno, purtroppo scomparso lo scorso dicembre e al quale ha voluto dedicare la rete. Perchè si, anche in questi gesti, con umiltà, si vede che finalmente sei diventato uno da Juve.

The post IL PERSONAGGIO – Il gol, Danilo e la dedica al nonno: così Gatti si è preso Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG