Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato durante la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter

Ai microfoni di Sport Mediaset, Lorenzo Casini parla così di Fiorentina e Inter, chiamate ad affrontarsi nella finale di Coppa Italia:

LE PAROLE- «Il calcio italiano sta tornando? Ci auguriamo di sì. Alla fine di questa stagione Fiorentina e Inter avranno giocato 60 e 57 partite, numeri da Manchester City e Real Madrid. Per loro è stata una grandissima stagione, le tre italiane in finale sono il segnale migliore per ripartire»

L’articolo Casini: «3 italiane in finale, il segnale della nostra ripartenza» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG