Caso Bonucci: Milik parla del compagno epurato dalla Juventus. Le parole del polacco sul difensore bianconero

Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport Arek Milik ha parlato anche di Leonardo Bonucci, messo fuori rosa dalla Juventus.

BONUCCI – Leo ha scritto la storia della Juve, sappiamo che non è un momento facile per lui, perché come calciatore non ti aspetti mai queste scelte, soprattutto quando hai fatto davvero tanto per il club. Però sono decisioni tecniche e della società di cui non posso permettermi di parlare.

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI MILIK

