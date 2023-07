Juventus Next Gen, UFFICIALE: Palumbo torna in bianconero. Il giocatore arriva a titolo definitivo dall’Udinese

La Juventus Next Gen ha annunciato ufficialmente il passaggio a titolo definitivo del centrocampista classe 2002 Martin Njøten Palumbo: arriva dall’Udinese e vivrà il suo terzo anno in Seconda Squadra.

IL COMUNICATO – Martin Njøten Palumbo torna alla Juventus. È ufficiale, dunque, il passaggio a titolo definitivo dall’Udinese del centrocampista classe 2002 che si è legato ai nostri colori firmando un contrattofino al 30 giugno 2025 e così anche nella stagione 2023/2024 giocherà tra le fila della Next Gen. Per lui, infatti, sarà la terza annata in bianconero dopo le due già trascorse in prestito all’ombra della Mole. In totale Martin è sceso in campo 47 volte con la maglia della Juventus, 46 delle quali con quella della Next Gen – prima Under 23 – e una con la Prima Squadra, il 16 maggio 2022 all’Allianz Stadium contro la Lazio. Sono stati due anni di profonda crescita, sotto tutti i punti di vista. Due anni che hanno convinto il Club a investire sul suo talento. Bentornato, Martin!

