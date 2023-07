Kessie Juve, blitz di Giuntoli per convincerlo durante Arsenal-Barcellona: Allegri sa già come usarlo nel centrocampo bianconero

Come scrive La Gazzetta dello Sport è Franck Kessie il grande obiettivo del calciomercato Juve per il centrocampo, su indicazione di Massimiliano Allegri. Max lo vuole per la sua versatilità: nella testa del tecnico l’ivoriano può ricoprire almeno tre ruoli: mezzala, trequarti o mediano puro in un centrocampo a due.

La Juventus può prenderlo via prestito con obbligo di riscatto tra i 10 e i 15 milioni, i blaugrana hanno già aperto alla formula e manca solo il sì del giocatore per accelerare, con Giuntoli che nella notte sarà ad Arsenal-Barça per convincerlo.

