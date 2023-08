Caso Gnonto in casa Leeds: il tecnico Daniel Farke prova a fare chiarezza così sulla posizione dell’attaccante

Daniel Farke, tecnico del Leeds, ha così parlato in conferenza stampa del caso Gnonto.

LE PAROLE – «Willy non ha la clausola rescissoria e abbiamo già chiarito che non lo venderemo, ne abbiamo parlato a lungo con lui. Fino a quando tutto non sarà risolto dal punto di vista legale, non si allenerà con il gruppo perché non può concentrarsi sull’allenamento».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG