Juve Alessandria 5-0: successo per la squadra bianconera in amichevole nell’ultima estiva prima del campionato

La Juve ha vinto 5-0 l’ultimo test prima dell’esordio in campionato in casa dell’Udinese (a porte chiuse) contro l’Alessandria. Nel primo tempo erano andati in gol Rugani (doppietta) e Pogba che si è rivisto in campo per la prima volta dopo l’infortunio, schierato alle spalle di Vlahovic.

Nella ripresa hanno segnato Fagioli, prima che lo stesso numero 9 serbo arrotondasse ulteriormente il risultato.

