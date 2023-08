Emil Hallfredsson a 39 anni lascia il calcio giocato e ha già deciso il suo futuro: «Lavorerò con giovani talenti»

Emil Hallfredsson a 39 anni e dopo una carriera che lo ha visto giocare in Italia con le maglie di Reggina, Verona, Udinese, Frosinone e Padova, ha deciso di dire addio al calcio giocato. La decisione arriva a sopresa per la Virtus Verona, squadra in cui attualmente militava. Di seguito le sue parole al sito islandese Visir.is

«Questa è una decisione che ho ponderato a lungo. È gratificante essere in grado di prenderla in autonomia. A settembre affronterò l’esame per diventare agente FIFA, e il mio focus si sposterà verso il lavoro con giovani talenti, guidandoli verso scelte sagge per le loro carriere e offrendo un solido supporto. Ho una visione chiara in merito. Desidero aiutare i giovani a costruire la miglior carriera possibile».

