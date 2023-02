Le parole di Barbara Ricci, CEO di SportWide, sulle conseguenze della sentenza inflitta alla Juventus per le plusvalenze

Barbara Ricci, CEO di SportWide, ha parlato a Il Giornale della situazione del calcio italiano dopo la penalizzazione inflitta alla Juventus.

PAROLE – «Disdette? Bisogna conoscere bene il contratto, presumo ci siano clausole a garanzia delle parti, quindi non è da escludere una revisione del contratto. Qui rischiano di perdere tutti, non solo la Juventus. A livello d’immagine è chiaramente un brutto colpo per tutto il brand Serie A. Se la Juve dovesse finire in B? Il calcio non crolla, ma è vero che una fetta importante di appeal verrebbe a mancare. Bisogna augurarsi una giustizia giusta, ma è chiaro che chi ha a cuore il calcio italiano deve vedere questa cosa con preoccupazione».

