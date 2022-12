Anche i calciatori tesserati dalla Juventus temono ripercussioni per il caso che sta vedendo coinvolto il club bianconero

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, anche i calciatori della Juventus potrebbero rischiare delle sanzioni per l’inchiesta Prisma.

Sotto la lente degli inquirenti c’è l’ormai nota manovra stipendi durante il periodo di lockdown a marzo 2020. Nel caso in cui dovessero essere ritenuti colpevoli, i calciatori rischierebbero minimo un mese di stop in Serie A. Vedremo nei prossimi mesi come si evolverà la situazione.

L’articolo Caso Juventus, i rischi per i calciatori proviene da Calcio News 24.

