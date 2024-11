L’attaccante esterno rossonero anche oggi dovrebbe partire dalla panchina, segno che il tecnico resta fermo sulle proprie idee.

Nel Milan si sta consumando una telenovela destinata a catturare l’attenzione di tifosi e critica: la relazione professionale tra Paulo Fonseca e il talentuoso attaccante portoghese Rafael Leao.

Sebbene entrambi condividano la stessa nazionalità, sembra che tra i due non ci sia quel legame imprescindibile per far brillare le stelle in campo. La situazione attuale solleva interrogativi sul futuro del calciatore più pagato della rosa rossonera.

La frattura

Paulo Fonseca, noto per la sua filosofia di gioco in cui il collettivo prevale sull’individuo, sembra non aver trovato in Rafael Leao il giocatore chiave su cui contare costantemente. Il suo utilizzo non sempre da titolare (assente in 3 occasioni su 9 partite) testimonia una certa incompatibilità tattica o forse comunicativa tra l’attaccante e il tecnico. Una situazione che, inevitabilmente, genera malcontento e dubbi riguardo al futuro.

Sirene spagnole

Il Barcellona, già interessato al talento di Leao durante l’estate e quindi in tempi non sospetti, continua a seguire con attenzione gli sviluppi della situazione. La squadra catalana potrebbe vedere nell’eventuale deterioramento dei rapporti tra l’attaccante e il Milan un’opportunità di mercato.

Rafael Leao

La decisione

L’insoddisfazione di Leao è palpabile. Nonostante le rassicurazioni di Fonseca, che minimizza parlando di decisioni tattiche volte al bene della squadra, il vento che soffia a Milanello suggerisce il contrario. Tuttosport evidenzia che il giocatore, tramite i suoi agenti, sta valutando possibilità alternative per il prossimo gennaio. Il numero 10 del Milan non sembra intenzionato a restare in una situazione che non lo soddisfi pienamente ma il tutto può rientrare ancora in 2 casi. Un riavvicinamento tra tecnico e giocatore o un cambio di allenatore da parte del club. La dirigenza è chiamata a fare gli straordinari per evitare che la bomba esploda.

