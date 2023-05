Caso plusvalenze Juve: fissata la nuova udienza e la sentenza della Corte d’Appello! Ecco la data e tutti gli aggiornamenti

La Corte Federale d’Appello ha fissato per la giornata di lunedì 22 maggio la nuova udienza, con annessa sentenza, per la rimodulazione della sanzione nei confronti della Juventus per il caso plusvalenze. A riferirlo è l’ANSA.

Si arriverà così alla nuova sentenza entro la fine del campionato, previsto per inizio giugno.

