Caso Rubiales, clamoroso annuncio dell’ex presidente della RFEF sulla vicenda che ha sconvolto la Spagna calcistica

Luis Rubiales, ex presidente della Federazione spagnola di calcio, ha parlato in un’intervista concessa a Piers Morgan del caso scoppiato in Spagna per il bacio alla calciatrice Hermoso.

LE PAROLE – «Il bacio a Jennifer Hermoso è stato consensuale, non c’era nessun tipo di connotazione sessuale. Quel bacio non è stato una violenza sessuale, chiamiamo le cose col loro nome. Capisco che qualcuno possa averlo interpretato male e che ci sia anche qualcuno che, nonostante non abbia frainteso il mio gesto, sia comunque stato spinto a distorcere i fatti. Ci sono molti altri video in cui mi si vede festeggiare con tutte le altre ragazze in modo normale e felice, come avrei sempre fatto in un giorno indimenticabile come quello. È stata una cosa naturale, successa in due decimi di secondo in cui tutti stavano festeggiando. Non chiederò scusa né cercherò il perdono, poiché si è trattato di un gesto spontaneo, reciproco e consensuale. Io non ho mai fatto pressioni su nessuno né ho ordinato che venissero fatte alla calciatrice o alle persone a lei vicine. Penso che ci sia stata una valanga di vari interessi, alcuni dei quali falsi, contro di me. In particolare, porto a mia difesa un messaggio ricevuto da parte di una persona dello staff: ‘Buongiorno, presidente. Innanzitutto voglio ringraziarti eternamente per tutto quello che hai fatto per noi in questi giorni. Ci hai dato tutto e sei stato una parte molto importante di tutto ciò che abbiamo realizzato’».

