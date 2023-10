In questi giorni tiene banco il caso scommesse. Tra i nomi è spuntato anche quello dell’ex Milan El Shaarawy. Il giocatore non ci sta

Decisione presa. In questi giorni tiene banco il caso scommesse. Tra i nomi è spuntato anche quello dell’ex Milan El Shaarawy. Il giocatore non ci sta e ha querelato Corona e la trasmissione tv ‘Striscia la Notizia’ per le presunte rivelazioni sul calciatore della Roma nell’ambito della vicenda:

«Benché sia poco incline a espormi pubblicamente, la mia reazione non può che essere fermissima. Quella che è avvenuta è stata, senza mezzi termini, un’operazione infamante e, cosa ancora peggiore, chirurgicamente orchestrata: a tutela mia, della società a cui sono legato e, in definitiva del calcio italiano, i suoi autori devono senz’altro risponderne ed essere distolti da eventuali analoghe iniziative»

