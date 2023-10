Daniele Gastaldello, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Ternana e ha detto due parole sul caso scommesse

Daniele Gastaldello, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Ternana e ha detto due parole sul caso scommesse. Le sue dichiarazioni:

TONALI – «Non l’ho sentito, ma sono molto dispiaciuto per lui. Si tratta di vicende personali e delicate. Questi ragazzi vanno aiutati, soprattutto da chi gli sta vicino e gli vuole bene e in questo senso che il ruolo della famiglia sia fondamentale per evitare che prendano cattive strade».

