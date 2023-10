Lorenzo Pirola, difensore della Salernitana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di questi primi mesi della nuova stagione e di Paulo Sousa

Lorenzo Pirola, difensore della Salernitana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di questi primi mesi della nuova stagione e di Paulo Sousa. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Con Paulo Sousa l’anno scorso gli ultimi quattro mesi sono stati fantastici. Quest’anno siamo partiti male, tre punti in otto partite sono troppo pochi. Il calcio purtroppo è veloce e la società ha preso questa decisione. Lo ringrazio per questi mesi di lavoro insieme, sento che mi ha fatto crescere molto. Aveva delle idee specifiche in impostazione di gioco e credo mi abbia fatto migliorare tanto».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG