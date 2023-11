Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha così parlato del caso scommesse e delle accuse verso il mondo del calcio

Intervistato da Tv2000, Gabriele Gravina ha così parlato del caso scommesse e delle critiche verso il calcio italiano.

LE PAROLE – «Il mondo del calcio è ritenuto colpevole, non so di che cosa, dato che per la legge italiana le scommesse sono lecite. Tuttavia noi puniamo, la giustizia italiana no. Si esce attraverso un processo di formazione, e soprattutto serve il dialogo tra chi spinge non a fare pubblicità al gioco, ma a fare proposte commerciali, che invitano a scommettere. Io parlerei di una piaga sociale vera e propria che ha colpito anche il mondo del calcio».

