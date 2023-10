Caso scommesse (Repubblica), le chat di Zaniolo e Tonali smentiscono le loro difese: hanno puntato anche sul calcio. Gli ultimi sviluppi sulla vicenda

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, le chat che ha in mano la polizia avrebbero smentito le difese di Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, che sostenevano di aver scommesso solo su poker e blackjack.

Nelle conversazioni dei giocatori, infatti, sarebbero chiare le puntate anche su partite di calcio. I pm, per ora, non hanno chiesto di riascoltare i due giocatori, che sono quindi rientrati in Inghilterra per tornare a disposizione dei loro club.

