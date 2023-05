Caso stipendi Juve, non si può escludere che il club cerchi il patteggiamento su questo filone: ecco il nuovo scenario

La Gazzetta dello Sport di oggi cerca di fare il punto sul caso stipendi che vede coinvolta la Juventus, che vuole evitare che eventuali penalizzazioni si vadano a ripercuotere sulla prossima stagione.

Ecco perchè non sarebbe da escludere l’ipotesi di un patteggiamento nel caso in cui la società dovesse farne richiesta. La via d’uscita potrebbe anche essere una penalizzazione sulle plusvalenze e una multa (salatissima) per gli stipendi, mentre la UEFA rimane ferma a guardare. Nulla di buono, insomma, all’orizzonte.

