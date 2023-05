Caso plusvalenze Juve, la Procura Federale pronta a tornare alla carica dopo le motivazioni del Collegio di Garanzia

Come scrive il Corriere dello Sport, per la Juventus si prospetta una nuova penalizzazione tra i 9 e i 15 punti per il caso plusvalenze dopo la pubblicazione delle motivazioni del Collegio di Garanzia del CONI, che ha di fatto rigettato il ricorso del club, con 9 punti su 9 dichiarati infondati, alcuni anche inammissibili.

Nuova udienza fissata entro 15 giorni, con la vicenda che si chiuderà quindi entro la fine di questo campionato. Una situazione dalla quale esce vincitore solo Chinè, il cui modus operandi è considerato corretto dai giudici. E adesso l’Europa è davvero a rischio.

