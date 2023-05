Danilo, masterclass difensiva contro l’Atalanta! Le statistiche del brasiliano della Juventus

Contro l’Atalanta Danilo ha intercettato 3 palloni, bloccato 2 tiri, vinto 4 duelli a terra sui 5 affrontati e respinto 5 attacchi dei nerazzurri. Sono i dati di Sofascore sul difensore della Juve.

Per quanto riguarda le valutazioni, Danilo è il giocatore con il punteggio più alto di tutta la Juventus in questo campionato di Serie A (7,20). Tra i difensori bianconeri è il primo per palloni recuperati (334), è quello che affronta più duelli in media a partita, intercetta più palloni (318) e quello che ha vinto il maggior numero di contrasti (90).

