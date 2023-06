Intervenuto alla Bobo TV, Antonio Cassano parla così dell’ addio di Paolo Maldini al Milan. Ecco la sua accusa a Cardinale

Intervenuto alla Bobo TV, Antonio Cassano parla così dell’ addio di Paolo Maldini al Milan. Ecco la sua accusa a Cardinale:

«Maldini ha fatto un lavoro straordinario al Milan, mentre questo Cardinale mi ricorda Pallotta della Roma, fa solo le foto e le sceneggiate mentre a Maldini dovrebbero baciare dove cammina. Come sempre questi americani arrivano senza capire niente di calcio. Io spero per Paolo che possa mandarli a cagare e ripartire da un’altra parte, se non è felice è giusto che vada via e che loro si attacchino»

The post Cassano accusa Cardinale: «Mi ricorda Pallotta! Dovrebbe..» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG