Nel corso della Bobo TV, Cassano è tornato a parlare così di Juventus.

CASSANO – «Molto probabilmente salterà Allegri, devono farlo saltare, la Juve non può giocare così di merda. Italiano lo prenderei in considerazione per la panchina. La Juve ha la squadra più forte di tutte assieme all’Inter e non può fare queste figure qui. Lui vuole rimanere e lo sta dicendo, ma la Juve può tenerlo? Io lo lascerei a casa, per ripartire con lui serve una squadra impressionante, dove i giocatori fanno tutto da soli. Allegri sta mettendo in giro le solite voci attraverso i suoi amici servi, come li chiama Adani. Giuntoli sono sicuro che se arriva, la prima cosa che fa è cambiare allenatore. Altrimenti non va alla Juve. La società deve solo mandarlo via».

