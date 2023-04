Cassano: «Allegri ha più culo che anima, ma alla lunga finisce». Le parole dopo la qualificazione della Juve in Europa League

Cassano alla Bobo Tv ha parlato della Juve dopo il pareggio con lo Sporting e la qualificazione alle semifinali di Europa League.

LE PAROLE – «Da una parte c’è la Juve piena di campioni, dall’altra lo Sporting quarto a fatica in campionato con un allenatore fenomenale che andrà in una big europea e che col nulla fa un calcio bellissimo. Allegri e Mourinho hanno più culo che anima. Del Piero ha detto che è l’allenatore più forte di tutti a difendere 1-0 è Allegri. E poi Perin fa miracoli, Coates tira di stinco… Quando hai una squadra clamorosa abbinata a grandissimo culo ti ritrovi lì. Sarei felice che Juve e Roma si affrontino in finale, ma alla lunga il culo finisce. Non posso pensare che la Juve che fa figure di merda in campionato e Champions inizia a dire che l’Europa League è un obiettivo».

The post Cassano: «Allegri ha più culo che anima, ma alla lunga finisce» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG