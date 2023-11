Cassano e l’addio alla Bobo TV: «I soldi non c’entrano niente. Ecco il motivo». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Antonio Cassano ha approfittato della consegna del Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia per spiegare cosa è successo alla Bobo TV. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita. La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada. Vieri che voleva comandare? Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli. Noi tre (Cassano, Adani e Ventola, ndr) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque».

