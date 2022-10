L’ex giocatore giallorosso ha stuzzicato il gioco di Mourinho: «Non ha un’idea di calcio e ha dei problemi»

Antonio Cassano, ex giocatore della Roma, ha parlato del momento dei giallorossi nel suo format di Instagram “Habla Antonio”. Di seguito le sue dichiarazioni.

LE PAROLE DI CASSANO – «La Roma è terza in classifica, ha 18/19 punti ma fa fatica. In 11 contro 10 dal 22’ hanno preso il gol del pareggio. E sarà così fino a fine stagione perché non ha un’idea di calcio e ha dei problemi. Dybala si è fatto male per l’ennesima volta, adesso voglio vedere dove si appoggeranno perché prima facevano affidamento solo su di lui. La Roma non mi esalta assolutamente».

L’articolo Cassano: «La Roma non ha un’idea di calcio. Senza Dybala…» – VIDEO proviene da Calcio News 24.

