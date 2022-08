Ecco le parole di Antonio Cassano ospite della BoboTV, parla dell’Inter e soprattutto del difensore centrale Skriniar.

Queste le parole dell’ex attaccante Antonio Cassano alla BoboTV sull’Inter e sul centrale difensivo Skriniar: “Skriniar al PSG avrebbe preso 8 milioni di stipendio, all’Inter ne prende 3. Da settembre il procuratore busserà e minimo la società gli dovrà dare 6 milioni. La domanda che mi faccio è questa: non vendi per così tanti soldi, ma poi vai a dargli il doppio dei soldi? Qualcosa mi sfugge.“

Milan Skriniar

Conclude così l’ex punta dell’Inter e del Milan: “Non vorrei che l’Inter quest’anno tenti di vincere lo scudetto, rinnovi il contratto a Skriniar e poi lo venda l’anno prossimo. 60 vuole dare il PSG per il giocatore, 90 chiede l’Inter, a 75 si fa l’accordo per me. È l’unica cosa che posso pensare oggi. L’Inter doveva venderlo già quest’estate, punto.“

