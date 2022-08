Antonio Cassano parla alla BoboTV sull’Inter per la sconfitta subita contro la Lazio, ecco la sua opinione.

Sono queste le parole di Antonio Cassano alla BoboTV, discute dell’Inter nella sconfitta contro la Lazio: “L’Inter ha fatto possesso palla sterile, 0 occasioni in 45’. Poca roba l’Inter anche nel secondo tempo, farà fatica se non ingranano tre o quattro giocatori. Ho visto in difficoltà Brozovic. Lukaku deve svegliarsi, entra in forma dopo uno o due mesi. Bastoni è molto sopravvalutato e sta facendo disastri. Vedremo nel corso della stagione, l’Inter comunque sarà lì su a fine campionato“

Antonio Cassano

L’agente del portiere Radu, parla a Serieanews.com, ecco le sue parole: “Nessun veleno contro l’Inter, Radu è grato ai colori nerazzurri. Lui è stato campione italiano Primavera, con l’ambiente Inter c’è ancora tanto rispetto e riconoscenza. L’obiettivo è quello di crescere e meritare il prossimo anno una chance.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG