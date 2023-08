L’ex attaccante Antonio Cassano attacca nuovamente il tecnico nerazzurro.

Antonio Cassano ha criticato l’operato di Simone Inzaghi nel corso dell’ultima puntata della BoboTv. “Io avrei cambiato Inzaghi, come rosa l’Inter era la più forte già due anni fa e anche l’anno scorso in Italia. In due anni ha fatto malissimo, al di là della finale di Champions, si è conquistato la fiducia della società con gli ultimi due mesi decenti e la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa”.

Simone Inzaghi

“L’Inter per me deve ammazzare il campionato per quanto è forte. Io non avrei ricominciato l’anno con Inzaghi, quest’anno Simone deve vincere il campionato. Inzaghi è rimasto alle idee che aveva alla Lazio, lì aveva tre giocatori mentre ora all’Inter ha più qualità. Secondo me non è migliorato come gioco, non ha mai fatto scelte vere in questi due anni, ha messo Calhanoglu regista perché Brozovic era infortunato. L’unica scelta che ha fatto è Onana al posto di Handanovic. E poi fa sempre gli stessi cambi“.

