Antonio Cassano, ex calciatore del Milan, ha commentato il percorso delle italiane in Europa in questa stagione: le sue dichiarazioni

Intervenuto alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha dichiarato:

L’Inter ha meritato di andare avanti, ma c’è da dire che il Milan è nettamente inferiore. Tolto Leao, che a mio avviso non stava nemmeno bene, l’impressione è che non avesse armi“. Cassano ha però precisato: “Le milanesi hanno avuto grande fortuna nel sorteggio. Non concordo con chi sostiene che il calcio italiano sia tornato. Si tratta semplicemente di culo nei sorteggi

