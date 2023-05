Per la sfida di questa sera tra Milan e Sampdoria Stefano Pioli ha sciolto i dubbi sulla coppia difensiva: le ultime

Come riferito dal Corriere dello Sport, Stefano Pioli ha praticamente sciolto le riserve per quanto riguarda la coppia difensiva per la gara di questa sera tra Milan e Sampdoria.

Al centro della difesa, davanti a Maignan, agiranno Thiaw e Tomori, con Kjaer inizialmente in panchina.

