Marco Nosotti, noto giornalista, ha commentato le tante critiche piovute addosso a Paolo Maldini, DT del club rossonero

Intervenuto a Sky, Marco Nosotti ha parlato così di Paolo Maldini, DT del Milan:

«C’è un gruppo di lavoro che in parte è stato costruito bene e che però non ha avuto lo stesso apporto dal mercato come altre squadre. Maldini? Non dimentichiamoci che ha portato Maignan, ha portato Theo Hernandez, ha portato Giroud… con un budget da 40-50 milioni di euro. Mettere la croce su di lui? Per me non si deve, non si può. Ovvio, le critiche servono».

The post Nosotti: «Nessuna croce addosso a Maldini, vi spiego» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG