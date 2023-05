Calciomercato Milan, Alvaro Morata resta un grande obiettivo dei rossoneri per l’estate: c’è un unico problema

Alvaro Morata resta un importante obiettivo del calciomercato Milan. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il costo del cartellino non sarebbe un problema essendo in scadenza nel 2024.

Persiste però l’ostacolo ingaggio, sicuramente elevato nonostante il Decreto Crescita. La pista resta comunque da seguire.

The post Calciomercato Milan, per Morata c’è un unico ostacolo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG