L’ex calciatore nerazzurro Antonio Cassano ha detto la sua sulla possibile permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter

Sempre a La Gazzetta dello Sport, Antonio Cassano ha voluto dire la sua su una possibile permanenza all’Inter di Simone Inzaghi.

LE PAROLE – «L’Inter non può essere quinta in A, fuori dalla zona Champions, a 23 punti dal Napoli e a 10 dalla Lazio. Ha perso 10 partite in campionato, Simone Inzaghi ha fatto un disastro. Solo se vince la Champions, allora merita di restare».

L’articolo Cassano su Inzaghi: «All’Inter ha fatto un disastro. Rimarrà solo se…» proviene da Inter News 24.

