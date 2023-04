L’allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle parole di Paulo Sousa nei suoi confronti

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato così delle parole di Paulo Sousa nei suoi confronti.

LE PAROLE – «Rispetto e ascolto l’opinione di tutti. Già faccio fatica a vedere la mia squadra, figuriamoci se posso dare dei consigli. Poi non credo sia carino, è una mancanza di rispetto darli. Come se io domani dovessi dare consigli ad un altro allenatore su cosa fare e cosa non fare. Già faccio fatica a farlo con la mia squadra, figuriamoci se posso pensare a come può giocare un’altra squadra. Ci sono allenatori molto bravi in grado di gestire la propria squadra e gestire altre squadre».

