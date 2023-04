L’ex calciatore nerazzurro Antonio Cassano ha detto la sua sulle parole di Mourinho e della parentesi avuta con Livaja

Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, Antonio Cassano ha commentato le parole di Mourinho e sui fatti accaduti con l’ex attaccante dell’Inter Livaja.

LE PAROLE – «Mourinho deve capire che finché le sue squadre giocheranno così male, troverà sempre almeno una persona a dirglielo: io. Ha vinto tanto? Non me ne frega niente. Mou ha tirato fuori la storia di Marko Livaja facendo credere che le ho prese da lui in una lite. In 18 anni di carriera ho fatto di tutto, litigato, insultato, ho perfino tirato una tv contro un dirigente, ma non sono mai arrivato alle mani con nessuno. ».

