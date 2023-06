Castagne Juve, il Leicester non fa sconti: si cerca un accordo. Le novità sulla trattativa svelate da Ceccarini

La Juve sta continuando a trattare col Leicester per provare a portare Castagne alla corte di Allegri.

Come riferito da Ceccarini a TMW l’esterno belga ha già dato il suo benestare al trasferimento. Manca ancora l’accordo tra i due club. Il Leicester, infatti, nonostante la retrocessione non ha intenzione di fare sconti alla Juve e chiede 15 milioni di euro per far partire il giocatore.

