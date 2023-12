Benoit Cauet ha detto la sua opinione per quanto concerne la corsa scudetto odierna dell’Inter di Simone Inzaghi

Ospite a Radio Kiss Kiss, l’ex nerazzurro Benoit Cauet ha voluto parlare dell’Inter.

LE PAROLE- «L’Inter è una corazzata che può mettere chiunque in imbarazzo. Il Napoli sta pagando l’inizio di stagione, con Mazzarri si rimetteranno le cose in ordine e in ordine. L’obiettivo del Napoli dev’essere quello di entrare nei primi quattro posti della Serie A»

