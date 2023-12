Allegri a DAZN ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla lotta scudetto citando sia il Napoli che l’Inter. Le parole

A DAZN, Massimiliano Allegri ha presentato Juve–Napoli, parlando anche degli scontri diretti in ottica scudetto contro l’Inter.

GIUNTOLI – «L’ho visto molto sereno. Sicuramente per lui non è una partita come le altre perché comunque dopo otto anni a Napoli non sarà semplice. Però l’ho visto abbastanza sereno».

SCONTRI DIRETTI – «Pesano, al momento, però i numeri dicono che le seconde 12 del campionato, rispetto alle prime 8, hanno fatto 17 punti in più dell’anno scorso».

