L’ex tecnico dell’Inter Andrea Stramaccioni ha rilasciato qualche dichiarazione a Il Messaggero sulla gara contro l’Udinese

LE PAROLE– «Per non uscire con un ko dal Meazza, due macro-premesse: bisogna disputare una partita perfetta e serve che l’Inter conceda qualcosa dal punto di vista dell’intensità mentale, come già successo con Sassuolo e Bologna. Non dimentichiamo che il gruppo di Inzaghi giocherà come a Napoli conoscendo già il risultato della Juventus, un aspetto non da poco a livello psicologico»

L’articolo Stramaccioni su Inter Udinese: «Partita difficile per i bianconeri» proviene da Inter News 24.

