Gianluigi Longari ha detto la sua opinione per quanto concerne il calciomercato dell’Inter. Da Djalo all’attaccante Taremi

Nell’editoriale che porta la sua firma su Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato dell’Inter e di quello che sarà il suo calciomercato.

«Taremi piace, ma eventualmente per la prossima stagione e rigorosamente a parametro zero. Oltre al discorso economico, non sembra nemmeno percorribile l’idea di inserire a stagione in corso un giocatore che potrebbe ambire a sottrarre minutaggio ad una coppia titolare che si sta dimostrando come una delle più efficaci del continente. Con Tiago Djalo i discorsi sono ben più avviati, ed anche in questa circostanza l’idea sarebbe quella di blindarli per poi tramutare il corteggiamento in matrimonio dalla prossima estate. Il rischio rappresentato dalla concorrenza è da tenere in considerazione solo qualora una società dovesse trovare un accordo a gennaio con il Lille e poi convincere il portoghese a provare una nuova avventura già nel giro del prossimo mese. Sul fronte nerazzurro si respira comunque un’aria di sostanziale ottimismo».

L’articolo Calciomercato Inter, Longari: «La situazione tra Djalo e Taremi» proviene da Inter News 24.

