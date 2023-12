Le parole in conferenza stampa di Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, in vista della gara contro l’Inter

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato nella conferenza stampa alla viglia della gara contro l’Inter.

PARTITA – «Mi aspetto sacrificio, mentalità da difensori e gioco da attaccanti, altrimenti non faremo punti a San Siro. Mi aspetto capacità di leggere cosa serve in un dato momento della partita, anche giocando alla perfezione mi aspetto che l’Inter sappia sfruttare la minima imperfezione. Basta un passaggio che salta la linea d’aggressione o che ti fanno girare dall’altra parte, quindi bisognerà correre tanto. Non si andrà lì sapendo che le prendiamo, ma dovremo avere la sana paura di non prenderle e che ti tiene l’adrenalina alta».

SAMARDZIC – «Per Samardzic devono essere tutte partite importanti, non solo questa, sono convinto che farà una grande partita».

