Franco Causio, ex giocatore della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al possibile scambio Lukaku-Vlahovic tra Chelsea e bianconeri.

PAROLE – «Credo ancora nel classe 2000. È giovane e viene da un infortunio. La Vecchia Signora ha investito molto sul serbo e deve proteggere quanto speso, stesso discorso per Chiesa. Fede e Dusan sono la coppia per il presente e per il futuro. Lukaku ha 30 anni e la passata stagione ha giocato poco nell’Inter: personalmente, ma è una questione di gusti, non mi ha mai fatto impazzire».

