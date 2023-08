La Roma è fortemente interessata a Duvan Zapata dell’Atalanta per rinforzare il suo attacco. Si tratta con i nerazzurri sulla formula

La Roma è fortemente interessata a Duvan Zapata dell’Atalanta per rinforzare il suo attacco e per sostituire l’assenza di Tammy Abraham che tornerà in campo a marzo prossimo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club giallorosso vorrebbe prendere il colombiano in prestito con diritto di riscatto, anche per i dubbi fisici del giocatore. I nerazzurri non hanno ancora aperto a questa formula, ma nei prossimi giorni potrebbero accettare per liberarsi anche solamente dell’alto ingaggio della punta.

