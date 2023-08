Inter, senti Rezaei: «Taremi? Con Lautaro formerebbe una coppia perfetta» Le parole dell’ex difensore iraniano

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Rahman Rezaei, ex giocatore iraniano di Perugia, Messina e Livorno, ha parlato di Mehdi Taremi, giocatore nel mirino dell’Inter per l’attacco.

LE PAROLE- «Mehdi è un centravanti puro, che con Lautaro Martinez formerebbe una coppia perfetta. Meriterebbe una grande squadra come l’Inter, secondo me è pronto per un club così importante. In Portogallo è arrivato al top, in Italia cambierebbe marcia e migliorerebbe ancora. Anche io gli ho consigliato di andare via, per fare uno step ulteriore in un torneo più competitivo»

