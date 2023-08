Il futuro di Kessiè è in Arabia Saudita. I colleghi di Sport svelano però la delusione dell’ex Milan nei confronti del Barcellona

Si chiude dopo solo una stagione l’avventura spagnola di Franck Kessie, che un anno fa sbarcava a Barcellona da svincolato dal Milan e ora lascia l’Europa per firmare con l’Al Alhi, in Arabia Saudita.

Il quotidiano catalano Sport svela alcuni retroscena degli ultimi giorni di Kessie in blaugrana. Tra questi c’è il fatto che l’ex rossonero si è sentito “usato” come fonte di guadagno dal Barcellona, che avendolo acquistato a zero ha registrato una buona plusvalenza quest’estate, utile a risanare conti che restano sempre complicati.

The post Retroscena Kessiè: l’ex Milan deluso dal Barcellona, ecco perchè appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG